وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا

أكّد وزير الخارجية الهولنديّ كاسبر فيلدكامب أنّ الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسيّ مع إسرائيل، وسط التوتر في الشرق الأوسط، في تصريحات مخالفة لاقتراح مسؤول السياسة الخارجية في التكتل بوقف الحوار مع إسرائيل.



وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل اقترح الأسبوع الماضي، أن يعلّق التكتل حواره السياسيّ مع إسرائيل.



وأشار إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقًا لأربعة مصادر دبلوماسية ورسالة اطَلعت عليها رويترز.