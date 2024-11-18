وزيرة الخارجية الألمانية من بروكسل: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وقالت إنّ هناك استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران.



وذكرت بيربوك في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ أنّ الولايات المتحدة اتخذت قرارًا مهما فيما يتعلق بدعم الدفاع الجويّ الأوكرانيّ، وذلك بعدما قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب العمق الروسيّ.