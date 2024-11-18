بيسكوف: إدارة بايدن المنتهية ولايتها تسعى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب العمق الروسيّ سيؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق انخراط الولايات المتحدة في الصراع.



ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر مطلع أنّ إدارة جو بايدن قرّرت السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أميركية الصنع في عمق الأراضي الروسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها تسعى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.