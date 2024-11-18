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مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز: ما يتردد عن أنّ مكتب "حماس" انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة

أكّد مصدر دبلوماسيّ تركيّ أن ما يتردد عن أنّ مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة.



وقال المصدر لرويترز إنّ أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر.