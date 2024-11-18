الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة

سفينة قبالة عدن باليمن تبلغ عن سقوط صاروخ على مقربة منها

سفينة قبالة عدن باليمن تبلغ عن سقوط صاروخ على مقربة منها

مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز: ما يتردد عن أنّ مكتب "حماس" انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة