سفينة قبالة عدن باليمن تبلغ عن سقوط صاروخ على مقربة منها

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت اليوم عن سقوط صاروخ على مقربة منها.



وأكدت الهيئة أن الطاقم والسفينة بخير.