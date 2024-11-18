الأونروا: قافلة مساعدات غذائية تعرضت للنهب باستخدام العنف في قطاع غزة

أفادت لويز واتريدج المسؤولة بالطوارىء في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رويترز اليوم الاثنين بأن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف في 16 تشرين الثاني بعد الدخول إلى قطاع غزة، ما أسفر عن فقد 98 شاحنة.وأشارت إلى أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي تلقت أمرًا دون فترة إعداد كافية من إسرائيل بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم.