الإتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.



وأوضحت المفوضية أن التكتل أضاف لقائمة العقوبات خطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إريسل غروب) وكيانات أخرى.