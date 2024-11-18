الرئيس الصيني لستارمر: بكين ولندن لديهما مجال كبير للتعاون

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن البلدين لديهما مجال كبير للتعاون.



وأفادت شينخوا بأن شي وستارمر التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.



وهذا هو أول لقاء بين رئيس وزراء بريطاني وبين شي منذ عام 2018.