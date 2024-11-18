بريطانيا تكشف عن عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها فرضت عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحري الإيرانية IRISL بتهمة دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان: "كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية ردا على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ بالستية إلى روسيا"، مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في أيلول مع باريس وبرلين.



وأفاد البيان بأن المملكة المتحدة أعلنت أيضا فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية PORT OLYA-3 المتهمة بنقل أسلحة.