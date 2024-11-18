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فيتو روسي ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان
أخبار دولية
2024-11-18 | 10:27
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فيتو روسي ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان
استخدمت روسيا حقّ النقض الإثنين لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزّق البلد منذ نيسان 2023.
وكان مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".
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