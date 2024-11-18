وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم على منظمة أمانا الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.