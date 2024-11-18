بايدن يدعو قادة مجموعة العشرين الى "زيادة ضغوطهم" على حماس للتوصل الى وقف لاطلاق النار

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول مجموعة العشرين الى تكثيف الضغوط على حماس للتوصل الى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، متعهدا "بمواصلة الضغط" من أجل ابرام اتفاق في الأسابيع الأخيرة من ولايته قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وقال بايدن في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "أطلب من الجميع هنا زيادة ضغوطهم على حماس، التي ترفض هذه الصفقة حاليا".