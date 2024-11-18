نتنياهو: الهجوم على إيران في تشرين الأول أصاب جزءا من برنامجها النووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران الشهر الماضي أثر سلبا على قدراتها في مجالي الدفاع وإنتاج الصواريخ، وأصاب أيضا جزءا من برنامجها النووي.



وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: "هذا ليس سرا. هناك عنصر محدد في برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم".



لكنه أوضح أن الطريق لا يزال مفتوحا أمام إيران لتصنيع سلاح نووي.