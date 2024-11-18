السويد وفنلندا تحثان السكان على الاستعداد للحرب



بدأت السويد الاثنين بإرسال نحو خمسة ملايين كتيب إلى سكانها لحثهم على الاستعداد لاحتمال وقوع حرب، وذلك بالتزامن مع إطلاق فنلندا المجاورة لموقع الكتروني يتضمن نصائح مماثلة.



يتضمن الكتيب الذي يحمل عنوان "في حالة الأزمات أو الحرب" وأرسلته هيئة الطوارئ المدنية السويدية، نصائح عملية لمواجهة الأزمات مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية. وهذه النسخة المحدثة هي الخامسة التي يتم ارسالها منذ الحرب العالمية الثانية.



وتصدرت النسخة السابقة التي أرسلت في 2018، عناوين الأخبار، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها إرسالها إلى المقيمين في السويد منذ 1961، أي في ذروة الحرب الباردة.



وقال مدير الهيئة ميكائيل فريزيل في بيان إن "الوضع الأمني خطير ونحن جميعا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود حتى نتمكن من مواجهة الأزمات، وفي نهاية المطاف الحرب".



وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، سيتم ارسال 5,2 مليون نسخة من الكتيب الذي سيتاح كذلك الكترونيا باللغات العربية والفارسية والأوكرانية والبولندية والصومالية والفنلندية.



كما أطلقت الحكومة في فنلندا التي تمتد حدودها مع روسيا على مسافة 1340 كيلومترا، موقعا الكترونيا الاثنين يقدم نصائح حول كيفية الاستعداد للأزمات.