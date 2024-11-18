وزير خارجية بولندا: الاتحاد الأوروبي لن يعلق الاتصالات السياسية مع إسرائيل

أعلن وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا على تعليق الاتصالات السياسية مع إسرائيل خلال اجتماع اليوم الاثنين.



وجاء ذلك بعد اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل.



وقال سيكورسكي للصحفيين في بروكسل: "نعلم أن هناك أحداثا مأساوية في غزة وعدد كبير من الضحايا المدنيين لكننا لا ننسى من بدأ الدائرة الحالية من العنف".



وأضاف: "يمكنني أن أبلغكم بأن فكرة تعليق المفاوضات مع إسرائيل لم تحظ بموافقة".