فرانس برس: نتانياهو يقول "سنكون مجبرين على ضمان أمننا في شمال إسرائيل حتى بعد وقف إطلاق النار"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين في كلمة أمام الكنيست "الأمر الأهم ليس الاتفاق الذي سيوضع على الورق سنكون مجبرين على ضمان أمننا في شمال إسرائيل وتنفيذ عمليات بشكل منهجي ضد هجمات حزب الل حتى بعد وقف إطلاق النار"، لمنعه من إعادة بناء قواته، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.