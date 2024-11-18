ادرعي: نتيجة عملية اعتراض صاروخ من لبنان سقط جزء منه وأصاب الأرض وأسفر عن اصابات وأضرار



اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" انه "من التحقيق الأولي لأنظمة الدفاع الجوي يتضح ان صاروخ الاعتراض أصاب صاروخ أرض أرض تم اطلاقه من لبنان في ارتفاع عالي وتمكن من تحطيمه لعدة أجزاء.

نتيجة عملية الاعتراض سقط جزء من الصاروخ وأصاب الأرض وأسفر عن اصابات وأضرار. والحادث قيد التحقيق".