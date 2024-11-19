ايران تندد بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا

شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أنّ العقوبات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدوليّ.



وقال إنّها تستند إلى مزاعم كاذبة في شأن نقل صواريخ إلى روسيا.



ووصفها بأنّها غير مبررة.

