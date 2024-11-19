إصابة تلاميذ في حادث تصادم مركبة أمام مدرسة ابتدائية وسط الصين

أُصيب العديد من التلاميذ في حادث تصادم مركبة، أمام مدرسة ابتدائية، في تشانغده، في مقاطعة هونان، في وسط الصين، وفق صحيفة جلوبال تايمز الصينية.



وأوضح تلفزيون الصين المركزيّ (سي.سي.تي.في) أنّ الحادث وقع أمام مدرسة يونغان الابتدائية، في منطقة دينغشنغ، في تشانغده، في مقاطعة هونان الجنوبية.



وقال إنّ العمل لا يزال يجري على تحديد بعض الإصابات.



ووفقا لمقاطع مصورة منتشرة على منصات للتواصل الاجتماعيّ الصينية، أمكن رؤية أطفال وهم يركضون حاملين حقائبهم المدرسية، بينما عاد بعضهم إلى مجمع المدرسة، بعد

الحادث الذي توقفت فيه مركبة بيضاء على الطريق.



وأظهرت مقاطع مصورة أخرى على منصة التواصل الاجتماعيّ (دويين) مجموعة من الرجال وهم يضربون رجلًا أمام المركبة البيضاء، أحدهم كان يمسك بعصا طويلة.



ويظهر مقطع مصور آخر ضابط شرطة وهو يكبل يدي رجل على الأرض.