استعداد روسيّ لتطبيع العلاقات مع أميركا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنّ روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنّها لن "ترقص التانجو وحدها".



وقال لوكالة تاس للأنباء إنّ روسيا، "كما قال رئيسنا"، منفتحة على التطبيع.



وأضاف: "لكنّنا لا نستطيع أن نرقص التانجو بمفردنا ولن نفعل ذلك."

ولفت إلى أنّ التعديلات، التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسميّ عليها بعد.