الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
هوكستين وصل إلى عين التينة للقاء بري
هوكستين وصل إلى عين التينة للقاء بري
ماكرون: إدارة بايدن اتخذت قرارًا جيدًا بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب داخل روسيا
أخبار دولية
2024-11-19 | 00:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون: إدارة بايدن اتخذت قرارًا جيدًا بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب داخل روسيا
رأى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذت قرارًا جيدًا بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع، لضرب داخل روسيا.
وقال ماكرون، على هامش قِمّة زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، إنّ دعوة إدارة بايدن جاءت بسبب تدخل جنود من كوريا الشمالية في أوكرانيا.
ووصف قرار روسيا في هذا الشأن بالتصعيديّ.
آخر الأخبار
أخبار دولية
إدارة
بايدن
اتخذت
قرارًا
جيدًا
بالسماح
لأوكرانيا
باستخدام
أسلحة
أميركية
الصنع
روسيا
التالي
زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى: وضع إنسانيّ كارثيّ في غزة وتصعيد قلق في لبنان
استعداد روسيّ لتطبيع العلاقات مع أميركا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-07
الخارجية الأميركية: إدارة بايدن ستعمل على إنهاء القتال في لبنان وغزة وتحسين وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن ومنع اتساع الصراع بقدر أكبر
آخر الأخبار
2024-11-07
الخارجية الأميركية: إدارة بايدن ستعمل على إنهاء القتال في لبنان وغزة وتحسين وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن ومنع اتساع الصراع بقدر أكبر
0
آخر الأخبار
2024-11-05
الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج
آخر الأخبار
2024-11-05
الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج
0
أخبار دولية
2024-10-27
بوتين: سنرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بعيدة المدى
أخبار دولية
2024-10-27
بوتين: سنرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بعيدة المدى
0
آخر الأخبار
2024-09-28
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على ما إذا كانت القنابل الثقيلة أميركية الصنع من طراز مارك 84 قد استخدمت في الضربة ضد نصر الله
آخر الأخبار
2024-09-28
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على ما إذا كانت القنابل الثقيلة أميركية الصنع من طراز مارك 84 قد استخدمت في الضربة ضد نصر الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:37
بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية
أخبار دولية
03:37
بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
03:20
اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار
تقارير نشرة الاخبار
03:20
اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار
0
أخبار دولية
03:08
الجيش الأوكراني: ضربنا ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا
أخبار دولية
03:08
الجيش الأوكراني: ضربنا ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا
0
أخبار دولية
03:06
أوكرانيا: إسقاط 51 من 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية
أخبار دولية
03:06
أوكرانيا: إسقاط 51 من 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-12
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
أخبار لبنان
2024-11-12
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
0
خبر عاجل
2024-11-02
وزير الصّحة للـLBCI: يجب على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه النازح السوري واذا ارادت مساعدته في قلب سوريا فما من مشكلة لدينا
خبر عاجل
2024-11-02
وزير الصّحة للـLBCI: يجب على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه النازح السوري واذا ارادت مساعدته في قلب سوريا فما من مشكلة لدينا
0
خبر عاجل
2024-11-16
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
2024-11-16
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
0
صحف اليوم
2024-11-11
مصدر خليجي لـ "نداء الوطن" : لبنان لن يحصل على مساعدات إذا أصرّ على رئيس توافقي بطريقة غير دستورية
صحف اليوم
2024-11-11
مصدر خليجي لـ "نداء الوطن" : لبنان لن يحصل على مساعدات إذا أصرّ على رئيس توافقي بطريقة غير دستورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:25
غارات طالت النبطية... إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:25
غارات طالت النبطية... إليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
03:24
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في صور
تقارير نشرة الاخبار
03:24
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في صور
0
تقارير نشرة الاخبار
03:23
الطيران الإسرائيليّ استهدف بغارتين منفصلتين بلدتي زلايا ولبايا في البقاع الغربيّ
تقارير نشرة الاخبار
03:23
الطيران الإسرائيليّ استهدف بغارتين منفصلتين بلدتي زلايا ولبايا في البقاع الغربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
03:20
اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار
تقارير نشرة الاخبار
03:20
اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:04
جدول لقاءات هوكستين اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
03:04
جدول لقاءات هوكستين اليوم...
0
أخبار لبنان
02:07
استهداف مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح - شارع المصبغة (فيديو)
أخبار لبنان
02:07
استهداف مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح - شارع المصبغة (فيديو)
0
أخبار لبنان
02:01
مشاهد الدمار من صور (فيديو)
أخبار لبنان
02:01
مشاهد الدمار من صور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:50
عمليات رفع الأنقاض مستمرّة في زقاق البلاط..اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
16:50
عمليات رفع الأنقاض مستمرّة في زقاق البلاط..اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:46
صواريخُ طالت منطقة تل أبيب الكبرى ووقوع اصابات..
تقارير نشرة الاخبار
16:46
صواريخُ طالت منطقة تل أبيب الكبرى ووقوع اصابات..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
2
خبر عاجل
09:32
حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف
خبر عاجل
09:32
حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف
3
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
4
خبر عاجل
13:46
قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح
خبر عاجل
13:46
قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح
5
أخبار لبنان
07:39
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
07:39
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
6
خبر عاجل
12:34
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح
خبر عاجل
12:34
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح
7
خبر عاجل
14:45
ابو فاعور لـ عشرين 30: في المقترح اللبناني الاخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة وهما الاردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني
خبر عاجل
14:45
ابو فاعور لـ عشرين 30: في المقترح اللبناني الاخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة وهما الاردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني
8
أخبار دولية
16:21
ادرعي: نتيجة عملية اعتراض صاروخ من لبنان سقط جزء منه وأصاب الأرض وأسفر عن اصابات وأضرار
أخبار دولية
16:21
ادرعي: نتيجة عملية اعتراض صاروخ من لبنان سقط جزء منه وأصاب الأرض وأسفر عن اصابات وأضرار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More