ماكرون: إدارة بايدن اتخذت قرارًا جيدًا بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب داخل روسيا

رأى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذت قرارًا جيدًا بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع، لضرب داخل روسيا.



وقال ماكرون، على هامش قِمّة زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، إنّ دعوة إدارة بايدن جاءت بسبب تدخل جنود من كوريا الشمالية في أوكرانيا.



ووصف قرار روسيا في هذا الشأن بالتصعيديّ.