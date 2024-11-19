زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى: وضع إنسانيّ كارثيّ في ​​غزة وتصعيد قلق في لبنان

عبّر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى عن قلقهم البالغ، إزاء ما وصفوه بالوضع الإنسانيّ الكارثيّ، في قطاع غزة والتصعيد في لبنان.وشدّدوا، في بيان مشترك، على الحاجة الملحة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.وقال الزعماء إنّهم متّحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان.