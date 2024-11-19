مباحثات بين وزيري خارجية روسيا والصين في قمة مجموعة العشرين

ناقش وزيرا خارجية روسيا والصين العلاقات الثنائية والصراع في أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل.



ووفقًا لمنشور لوزارة الخارجية الروسية على تطبيق تيليغرام، أخبر الوزير الروسي سيرجي لافروف نظيره الصيني وانغ يي بأن "العلاقات الاستراتيجية للشراكة الشاملة بين البلدين تشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور".



ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن بكين مستعدة للتعاون مع روسيا لتعزيز "التنسيق الاستراتيجي الشامل" بين البلدين.



وأشارت الوزارة إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.