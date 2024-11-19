أوكرانيا: إسقاط 51 من 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها أسقطت 51 من إجمالي 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.



وأشارت إلى أنها فقدت أثر 30 طائرة مسيرة على شاشات الرادار فيما لا تزال طائرة مسيرة واحدة تحلق في المجال الجوي الأوكراني.