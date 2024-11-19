الجيش الأوكراني: ضربنا ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها ضربت ترسانة بالقرب من مدينة كاراتشيف في منطقة بريانسك في روسيا الليلة الماضية.



وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أنها سجلت عدة تفجيرات في المنطقة المستهدفة.