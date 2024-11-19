زيلينسكي: سبعة قتلى من بينهم طفل في ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا

سقط سبعة قتلى من بينهم طفل في منطقة سومي الحدودية، في ضربة روسية، ليلًا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



واستهدفت الضربة، التي نفذتها مسيرة منطقة سومي المتاخمة لمنطقة كورسك الروسية، التي تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها بعد هجوم مباغت شنته في آب.



وقال زيلينسكي: "الليلة الماضية ضربت مسيّرة هلوخيف ما أدى إلى تدمير جناح المبيت في واحدة من المؤسسات التربوية المحلية. وقد تبلغنا حتى الآن بمقتل سبعة أشخاص من بينهم طفل في هذا الهجوم."



ونشر الرئيس الأوكرانيّ مقطع فيديو على الإنترنت يظهر عناصر الإنقاذ وهم يبحثون فجرًا بين الأنقاض ويخرجون جثة أحد الأشخاص الذين قتلوا اثناء الضربة في كيس أسود.



وأضاف: "أصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين، بينهم طفلان وقد يكون ضحايا آخرون عالقين تحت الركام."



وأتت هذه الضربة بعد يومين من هجوم صاروخي روسي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم طفل، في سومي.



وأدى القصف الروسي إلى تدمير أحياء بأكملها قرب خط المواجهة ومنشآت للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.