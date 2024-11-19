الخارجية القطرية: مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي.



وأضاف أن قادة فريق حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة.