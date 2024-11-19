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تركيا طلبت من جمعية مصدرين المساعدة في وقف التجارة مع إسرائيل
أخبار دولية
2024-11-19 | 08:42
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تركيا طلبت من جمعية مصدرين المساعدة في وقف التجارة مع إسرائيل
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة التركية طلبت من إحدى أكبر جمعيات المصدرين في البلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في تراكم للشحنات. وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية. وأضافت "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
ولم ترد جمعية المصدرين على طلب للتعليق حتى الآن.
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