مسعفون: مقتل 3 من الجهاد الإسلامي في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي أن الجيش الاسرائيلي قتل ثلاثة أعضاء في الحركة في خلال مداهمة لبلدة قباطية قرب جنين في الضفة الغربية.



وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن الثلاثة قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.



وأضافت سرايا القدس أن الثلاثة هم أنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما) ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاما) وسليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاما).

