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لافروف: الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل "مرحلة جديدة" في النزاع

أخبار دولية
2024-11-19 | 09:47
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لافروف: الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل &quot;مرحلة جديدة&quot; في النزاع
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لافروف: الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل "مرحلة جديدة" في النزاع

توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بردّ "مناسب" بعد إطلاق أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع على روسيا، منددا بضلوع الولايات المتحدة في هذه الهجمات التي اعتبرها "مرحلة جديدة" في النزاع.

وقال لافروف في خلال مؤتمر صحفي في ريو في أعقاب قمّة مجموعة العشرين: "إذا ما استخدمت صواريخ بعيدة المدى من أوكرانيا باتّجاه الأراضي الروسية، فهذا يعني أنها شُغّلت من خبراء عسكريين أميركيين. ونحن نعتبر ذلك مرحلة جديدة في حرب الغرب على روسيا وسنرّد ردّا مناسبا"، داعيا الغرب إلى الاطلاع على العقيدة الروسية الجديدة بشأن استخدام السلاح النووي "كاملة".

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