الحوثيون: هاجمنا سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.



وأضاف أن الحوثيين استهدفوا "السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".



وكانت إحدى السفن المارة من البحر الأحمر قبالة اليمن أبلغت عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب منها يوم الأحد وأمس الاثنين.