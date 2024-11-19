بوريل: مآل أوكرانيا سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مآل أوكرانيا سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي، مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "مآل الأوكرانيين سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي".