موقع وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

أعلنت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن فرضت عقوبات اليوم الثلاثاء على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأضافت المذكرة أن العقوبات تستهدف ستة أفراد، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.