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بوريل: أي تهديد بتصعيد نووي "غير مسؤول بالمرة"
أخبار دولية
2024-11-19 | 10:27
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بوريل: أي تهديد بتصعيد نووي "غير مسؤول بالمرة"
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن أي دعوة لحرب نووية تنم عن عدم مسؤولية، وذلك ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض الحد الذي يسمح باستخدام أسلحة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية.
وأضاف بوريل للصحفيين "هذه ليست المرة الأولى التي يهددون فيها بالتصعيد النووي، وهو أمر غير مسؤول بالمرة".
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