وكالة الطاقة الذرية: إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين سريين للدول الأعضاء ان إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.



وجاء في أحد التقريريين الفصليين اللذين اطلعت عليهما رويترز: "نوقش إمكان عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235"، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لإيران الأسبوع الماضي.