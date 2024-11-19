أردوغان: على روسيا اتخاذ خطوات لحماية نفسها

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن على روسيا اتخاذ خطوات لحماية نفسها.



جاء ذلك بعد سؤاله عن خفض روسيا عتبة تنفيذ ضربة نووية، مضيفا أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي مراجعة البيان الروسي بعناية.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بالبرازيل بعد قمة مجموعة العشرين إن على تركيا الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وإنها ستواصل الدعوة إلى السلام على الرغم من هجوم أوكرانيا على روسيا بصواريخ أتاكمز الأميركية، والذي قال إنه "ليس إيجابيا".