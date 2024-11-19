عبد العاطي التقى بلينكن... وبحث حول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

التقى وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وتطرقا إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بالإضافة إلى التطورات في السودان.