زيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع جميع الشركاء للسماح بضربات أطول مدى

أعلن ل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا تعمل مع جميع الشركاء للحصول على دعمهم لتوجيه ضربات بمدى أطول.



وأضاف ردا على سؤال بشأن الهجوم على مستودع أسلحة في منطقة بريانسك الروسية، أن كييف تمتلك الآن منظومة الصواريخ التكتيكية أميركية الصنع (أتاكمز)، بالإضافة إلى قدراتها بعيدة المدى وأنها سوف تستخدم جميعها.