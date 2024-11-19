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مقتل عشرة جنود في تفجير انتحاري في شمال غرب باكستان
أخبار دولية
2024-11-19 | 17:15
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مقتل عشرة جنود في تفجير انتحاري في شمال غرب باكستان
قُتل عشرة جنود في هجوم انتحاري في شمال غرب باكستان مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر في الاستخبارات وكالة فرانس برس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم خلف ثمانية قتلى في منطقة محاذية لأفغانستان.
وقال المسؤول في جهاز الاستخبارات إنّ الهجوم وقع في منطقة بانو حيث "فجّر انتحاري سيّارة محمّلة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش، ثم أطلق متواطئون معه النار". وأضاف أن آخر المعلومات تفيد "بمقتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة في الهجوم".
ولفت المسؤول إلى أنّ التفجير "ألحق أضرارا كبيرة" بنقطة تفتيش مالي خيل وكذلك بمركبات عسكرية. وأعلنت جماعة حافظ غول بهادر المسلّحة مسؤوليتها عن الهجوم.
ووقع التفجير بعد أقل من 24 ساعة على هجوم في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، وفق مسؤول آخر طلب عدم كشف هويته. وقال المسؤول إن الاشتباك الذي وقع الإثنين أسفر عن مقتل ثمانية جنود وتسعة مسلحين في منطقة تيراه في الإقليم.
وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.
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