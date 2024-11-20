وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجويّ دمّرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية 44 طائرة مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية، من ضمنهم 20 طائرة، فوق منطقة نوفجورود، في شمال غرب البلاد، وفق وزارة الدفاع الروسية.



وأعلنت الوزارة، عبر تطبيق تيليغرام، أنّ الطائرات المسيرة الأخرى - وعددها 24 - دُمّرت، فوق عدة مناطق، في وسط روسيا وغربها.