ستارمر سيزور السعودية والإمارات الشهر المقبل

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن أشخاص مطلعين، أنّ رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر سيزور السعودية والإمارات الشهر المقبل، في محاولة لحشد استثمارات جديدة من الخليج.



وذكر التقرير أنّ ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان قد يزور لندن العام المقبل أيضَا.



وقال إنّ خطط سفره لم يتم الانتهاء منها بعد.