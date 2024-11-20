مصادر بلومبرغ: ترامب سيجري مقابلة لاختيار المرشح لمنصب وزير الخزانة

أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلًا عن أشخاص مطلعين أنّ الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب، سيجري مقابلة مع المسؤول السابق في مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ كيفن وارش والرئيس التنفيذيّ لشركة أبوللو جلوبال مانجمنت مارك روان، لاختيار المرشح لمنصب وزير الخزانة.



وذكرت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق نقلًا عن مصدرين مطلعين أنّ ترامب قد يعلن عن مرشحه لشغل منصب وزير الخزانة الأربعاء.



وقالت الشبكة إنّه لم يُختر مرشح بعينه للمنصب حتى الآن.