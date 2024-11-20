احتجاز مواطن ألمانيّ في روسيا

احتجز جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ مواطنًا ألمانيًا، بتهمة الضلوع في التخطيط لتفجير في محطة لتوزيع الغاز، في كالينينجراد في آذار الماضي، وفق وسائل إعلام رسمية روسية.



وقال إنّه كان يحاول دخول روسيا.