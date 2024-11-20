مصادر "واشنطن بوست": بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد

وافق الرئيس الأميركيّ جو بايدن على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد، وفق ما أكّد مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن بوست.



ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله إنّ أوكرانيا تعهّدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.