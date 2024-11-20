هجوم جويّ كبير محتمل في السفارة الأميركية في كييف

تلقّت السفارة الأميركية في كييف معلومات عن هجوم جويّ كبير محتمل، وفق ما أكّد قسم الشؤون القنصلية، في وزارة الخارجية الأميركية.



وقال إنّها ستغلق أبوابها.