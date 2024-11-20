بيسكوف: الغرب يواصل استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق الهزيمة بروسيا

يواصل الغرب استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق الهزيمة بروسيا، على ما شدّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة الإعلام الروسية.



وقال للوكالة: "ساسة الغرب يواصلون مساعيهم لإلحاق هزيمة استراتيجية بدولتنا وبالطبع يستخدمون أوكرانيا لتحقيق مبتغاهم."



وأتى ذلك تعليقًا على تقارير ذكرت أنّ واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أميركية الصنع، لضرب عمق روسيا.