الجيش الباكستانيّ: مقتل 12 جنديًا في هجوم على نقطة عسكرية في شمال غرب البلاد

قُتل 12 جنديًا في هجوم على نقطة عسكرية، في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن الجيش الباكستانيّ.وذكر الجيش، في بيان، أنّ مسلحين صدموا الجدار المحيط بالنقطة بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية المجاورة، خلال الهجوم الذي وقع الثلاثاء.