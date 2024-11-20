الشرطة اليونانية: العثور على أسلحة ومتفجرات في شقة في أثينا

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في اليونان اليوم الأربعاء أنها عثرت على أسلحة ومتفجرات في شقة في وسط أثينا بعد أسابيع من انفجار وقع في شقة أخرى في العاصمة أدى إلى مقتل رجل وإصابة امرأة.



وأبلغ مالك الشقة الشرطة بالأمر. وقال مسؤول بالشرطة إن الأدلة أحيلت إلى مختبر جنائي لتحليلها.



وتحقق وحدة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط القضية بقنبلة انفجرت أثناء تصنيعها في شقة في 31 تشرين الأول، وهي واقعة ربطتها بعودة أنشطة جماعات مسلحة مناهضة لمؤسسات الدولة.



وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن الأسلحة التي تم العثور عليها ربما تشير إلى مخبأ قديم لإحدى الجماعات المسلحة غير النشطة وقد لا تكون مرتبطة مباشرة بالانفجار الذي وقع مؤخرًا.



ووجهت السلطات حتى الآن اتهامات لأربعة أشخاص من بينها تأسيس جماعة إرهابية والمشاركة فيها والحيازة غير القانونية للمتفجرات، وذلك في ما يتعلق بواقعة الانفجار. وأنكر المتهمون الأربعة ارتكاب أي مخالفة.