هجوم إسرائيليّ استهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أنّ هجومًا إسرائيليًا استهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر، في وسط سوريا الأربعاء.



وأشارت تقارير إعلامية رسمية إلى أن هناك أنباء عن إصابات جراء الهجوم.



وذكرت الوكالة الرسمية أن أصوات انفجارات سُمعت في وقت سابق في محيط المدينة.